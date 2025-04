Kaitseministeeriumi esindajate kohtumisel kohaliku rahvaga selgus, et uusrajatisel on nii pooldajaid kui vastaseid.

Peabki olema. Elades vabal maal, peame saama omi mõtteid ja soove, tõsi, vahel hirmegi, vabalt väljendada. Sümpaatne on seegi, et kuigi riigi eriplaneering otseselt ei kohusta riigi esindajaid oma plaane selgitama, andis kaitseministeeriumi kaitsetööstuse erinõunik Indrek Sirp kohalikele taas toimuvast aru. Ehk: kuhu ja miks ehitatakse, kuidas see mõjutab kohalikke ja ümbritsevat loodust?