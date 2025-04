Kuldsed käsipallipoisid lendavad pesast välja

“Suvine rannakäsipall veel ja siis lähevad kõik laiali: lapsed lendavad pesast välja. Muidugi on natuke kurb ka, aga nad on tublid poisid, saavad hakkama,” tõdes kunagine tippmängija ja praegune treener Heinla, kes hakkas Pärnumaal tuha alt tuld otsima 2015. aastal.

Nüüd, kümme aastat hiljem kinnitab ala edendaja, et Pärnu käsipall püsib endiselt Eestis tugevalt pildil.

Märkimisväärse jälje jättis just seesama sats. Kogu Maarjamaad raputati juba 2018. aastal: poisid olid palli taga ajanud üksnes paar aastat, kui juba tuldi U13-eaklassi Eesti meistriks. 56aastane treener meenutas, et U14s oldi vigastuste küüsis ja kolmandad, enne koroonat ehk U15s aga taas kullal. Pärast viiruspuhangut täienes medalikapp veel teise koha (U16) ja Eesti meistritiitliga (U17).

Kuna Pärnu klubis on viimastel aastatel kõikide vanuseklasside peale nimekirjas napid poolsada pallurit ja ühes eaklassis on keeruline ainult kohalikest kuttidest koosnevat punti välja panna, on koostööd tehtud Viljandi võistkonnaga.