Uued näitused Kärt Hammer ja Patrick Soome mõtestavad koos einestamist, Marko Toomasti modell oli siidikana

Hammeri ja Soome kolmas ühisprojekt käsitleb armastuse üht pühalikku vormi – koos einestamist. Teisele inimesele toidu valmistamine ja pakkumine on üldplaanis argine, kuid intiimne akt, mis väljendab hoolimist ja poolehoidu. Armastuse väljendamine sõnadeta. Koos söömises on midagi rituaalset ja pühalikku. Külalisele antakse alati parem ja ilusam tükk, kui endale võetakse. Lauale pannakse paremad nõud, parimad palad, toitu valmistatakse suurema hoolega kui vaid endale tehes. Algatuseks pühitakse laud puhtaks. Terve tuba tehakse korda. Kui külaline tuleb, hakatakse esmalt vabandust paluma, et kõik on korrast ära.