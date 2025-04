Maakonna rahva kõrval, kes tööd leiaksid, meelitaks tehas oskustöölisi kaugemaltki. Oskustöölistele on vaja elamuid, see ergutaks ehitust. Tarvis on uusi teid ja arendada taristut. Seegi nõuab töökäsi. Kaitsetööstuses on keskmisest kõrgemad palgad. Tõstamaa lõhkeainetehase puhul räägitakse 200–300 töökohast ja seda pole sugugi vähe.