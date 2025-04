Kalev Vilgats Kui vaja, ehitatakse tagaõuegi

Need, kes olid olnud eelneval arutelul paar kuud varem Pärnu keskraamatukogus, tunnustasid kokkutulnute viisakust, sest Pärnus kiskus õhkkond vahepeal selliseks, et vaja olnuks politsei sekkumist (vt Eno-Gerrit Link, "Eriplaneeringu avalik arutelu saavutas peaaegu keemistemperatuuri", PP 03.12.2024). Ega Tõstamaalgi saanud läbi ilma teatud seltskonna noorteta, kes nägusid peites hüüdsid tagareast kõnelejatele vahele ja üritasid klakööritseda. Siit teine lõpuni mõtlemata mõte: kes küll suunab meie „kasulikke idioote“ ja elukutselisi vastuseisjaid, kel, omamata mingit seost selle piirkonnaga, jätkub siiski aega ja bensiini, et kohale sõita ja korrutada: "Mitte minu tagaõue" (not in my backyard, NIMBY)?