Kortermaja aia ja haljasala kasutus võib kujuneda tüliõunaks

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt tuleb kaasomandis elamut ja kinnistut kasutades hoiduda tegevusest, mille toime ülejäänud korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud, ning taluda mõjusid, mis jäävad tavakasutuse piiresse. "Ehk siis kõigil korteriomanikel tuleb kogu kinnistul käituda nii, et see naabreid ei häiriks," selgitab Mardi. "Peale seaduste reguleerivad meie kõigi käitumist kokkulepitud normid ja hea tava. Ühe inimese vabadus midagi teha ei tohi hakata piirama kellegi teise vabadust ja ära tee teistele seda, mida ei taha ise taluda – nii lihtne see ongi."

Et suur osa tülisid kinnistul kipub tekkima autode parkimise pärast, soovitab Mardi parkimise korraldamiseks seada erikasutusõiguse. "See tähendab, et määratakse konkreetsed parkimiskohad, iga korteriomanik saab määratud parkimiskoha ning see märge kantakse kinnistusraamatusse – nii saavad kõik vaidlused lahendatud. Erikasutusõiguse määramiseks peab aga olema kõigi korteriomanike 100protsendine nõusolek," tuletab ta meelde.