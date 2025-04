Karmen Koppel Kaitsetööstuspargi vastasseisu taga on juhtimispuudulikkus

Esmalt: kaitsetööstuspargi rajamine on käimasolevat sõda arvestades veninud ilmselgelt liiga kaua. Just kaitseminister Hanno Pevkur pidanuks avalikkusele paremini selgitama, miks on oluline selle projektiga kiiresti edasi liikuda. Et seda toimunud pole, võib väita, et valitsuses pole sel teemal selget “omanikku” ja liiga pikalt on valik langetatud pöidlahoidmise poliitika kasuks.