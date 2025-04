Käes on vilgas linnuhooaeg: kes kugistab konna, kes meisterdab pesa

Peale võsaülaste õitsevad nüüd kollased ülasedki, kes näitavad harilikult oma ilu võsaülastest pisut hiljem. Nii nagu võsaülastel pole valged mitte kroon-, vaid tupplehed, on kollaselgi ülasel kollased tupplehed. Nende aprillikuiste õitsejate kõrval on veekogude kallastel end ilmutanud ka lillakasroosade õitega lõokannused. Pajud paistavad eemalt vaadatuna tänu õievahule kollased ja toomingate lehepungad pole enam mitte lihtsalt punnis, vaid pakivad end juba jõudsalt lahti. Võib arvata, et üle 20kraadise sooja järel on enamik toomingaid ühtäkki leherüüs.