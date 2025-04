Nils Mattias Steinberg: Kui hirm hakkab sind juhtima, tekivadki kohe maskid

Nils Mattias Steinberg mainib homme Endla Küünis lavale jõudvast “Suvekoolist” rääkides, et talle on see siiamaani teatrilaval tehtud töödest kõige olulisem. “Minu meelest kõige õigemas kunstis, ja sellises kunstis, mis mulle korda läheb, on alati mingi risk sees. See on ideaal või taotlus. Sellel on, ja minu meelest see on ülikõva,” sõnab ta.