Maitseproov Eriline aeg Pärnu restoranides: mekkida saab meritindipitsat ja luristada tindi-cappuccino‘tki

Pärnu tindifestivalil osaleb üle paarikümne toidukoha, festivali kodulehel toodud roogade nimekirjast saab järeldada, et enamik kokki on läinud traditsioonilist teed: meritint on paneeringus või tainas ja krõbedaks pruunistatud. Oma maitseprooviks otsisin aga eripäraseid toite. Oli üsna mitu pala, mille puhul ma ei suutnud enne toiduteele asumist ette kujutadagi, kuidas see võiks välja näha või maitsta. Näiteks meritindipitsa, -tiradito või meritindipuljongist cappuccino.