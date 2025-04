Karulauk Looduse supertoit pistis nina maa seest välja

Karulauk on Eestis looduskaitse all, kuid teda võib siiski enda tarbeks ja mõistlikus koguses korjata. Seda tuleb muidugi võimalikult loodushoidlikult teha, tallamata taimi maha ja korjamata ühelt taimelt kõiki lehti. Loodusest kogutud taimede müük on aga keelatud, seega tuleks neid turult ostes kindlaks teha, et letil on tõesti aiamaalt pärit taimed, mitte metsast toodud.