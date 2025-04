Suur intervjuu Täheks sündinud Aita Kaaver: Unistus on ooperis rolli teha

Lauluõpetaja kabinetis on kaks valgest puidust klaverit, üks romantilisem kui teine, suur nikerdatud jalgadega ja uuem väike. Nende vahele on kaarde laotud tillukesed roosad puidust lastetoolid, just sellised, nagu need pool sajandit tagasi lasteaedades olid. Seinal on raamitud pildid lauluõpilastest, osa neist lastest on praeguseks jõudnud juba gümnaasiumi. Pärnus on Kaaver tagasi olnud nüüdseks kaheksa aastat, pärast 18 aastat elu Soomes, seitset aastat Võrumaa metsades ning õpinguid mujal linnades. Üle Eesti tuntakse ta tänavu kevadest ära maailma ooperitähe Maria Callase ning saate “Täheks sündinud” järgi. Kaaver jõudis seal nelja artisti hulka finaali ja võidust ei jäänud palju puudu.