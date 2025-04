Toomas Nigola Vaikuse ja valguse nädalaring

"Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all," tõdes juba muistne tarkuse koguja. Suurel nädalal kirikutes toimuvad liturgilised sündmused aitavad meil seda aega läbi elada ning toimunust osa saada mitte pelgalt mõistusega teadmiseks võttes, vaid kõigi meeltega kogedes.