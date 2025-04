Linnaorkestri esituses kõlab Beethoveni seitsmes sümfoonia ja särab noor flöödisolist

“Flöödikontsert nr 2 D-duur on tuntud oma helge ja elava iseloomu poolest,” kõneles Murdvee. “Esimese osa “Allegro aperto” nimetuski viitab sellele, et tegu on särava ja rõõmsameelse osaga. Teine osa “Adagio ma non troppo” see-eest on emotsionaalselt sügav ja kauni meloodiaga, justkui pakuks muusika meile hetke, et tõmbuda tagasi ja vaadata endasse. Sellele järgnev finaal “Allegro” on taas elav ja kerge. Mozarti flöödikontsert D-duur on ajatu meistriteos, mis pakub kuulajatele rõõmu ja naudingut oma ilu ja virtuoossusega.”

“Tahtsin samuti mõnd pilli õppida ja nii pandi mindki esialgu plokkflööti mängima. Aga kuna olin alles viiene, jäin selle pilli peale mitmeks aastaks, nii jõudsin näha vanemaid õpilasi, kes minu õpetaja käe all flööti õppisid. See pill hakkas mulle huvi pakkuma. Hiljem õppisin mõnda aega paralleelselt viiulitki, kuid lõpuks otsustasin flöödi kasuks. Tundsin, et flööt on kuidagi minulikum, ja olen oma valikuga rahul,” rääkis noor muusik. “Unistan, et muusika tegemine ei muutu mulle kunagi nii-öelda tööks ja et see kirg ja armastus, mis mul praegu muusika vastu on, ei kustu, vaid kasvab. Unistan, et minu tulevased kolleegid on üliinspireerivad ja toetavad. Unistan, et minu mäng pakub teistele inimestele midagi positiivset, ma saan neile valmistada siirast rõõmu kas või üheks kontserdisaalis veedetud õhtupoolikuks ja pakkuda ka suuremaid elamusi, mis pikemaks ajaks meelde jäävad ja mine tea, ehk kuidagi elu mõjutavad.”