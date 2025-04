Flandria sümfooniaorkester toob kuulajateni Beethoveni kultusliku teose

Flandria sümfooniaorkester on üks Belgia juhtivaid orkestreid. Eesti dirigent Kristiina Poska lõpetab sel kevadel oma peadirigendi ametiaja Flandria sümfooniaorkestri ees ning sel puhul kõlav Beethoveni muusika on lausa sümboolne: Poska on orkestriga esitanud kõiki Beethoveni sümfooniaid, mis on iga orkestri repertuaari nurgakivi, 9. sümfoonia on nende hulgas kui üle massiivse mäeaheliku kõrguv võimas ja aristokraatne tipp, mis annab tema teekonnale Flandria sümfooniaorkestri ees märgilise ja kõneka lõppakordi.