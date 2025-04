Pärnu vabavõitleja sõlmis eksklusiivlepingu

​Viikingi hüüdnime kandev suvepealinlane on hinnatud oma kompromissitu võitlusstiili poolest, sest tema jõulised etteasted pakuvad publikule põnevat vaatemängu. Mäeste on kuulunud Eesti koondisse ja tema amatöörikarjäär on kulgenud muljet avaldavalt: 19 võitu ja kaks kaotust. Väärib märkimist, et 15 võitu on tulnud nokaudi või alistusega. Võitluskunste arendab ta ka treenerina, olles üks Pärnus tegutseva spordiklubi Invicta asutajatest.