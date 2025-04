Intervjuu Erki Pärnoja loodud filmimuusika sündis Saarde Katariina kirikus

Filmi tegevus toimub lihavõtetel, mille lõppu tähistatakse mitmel pool Ida-Euroopas pöörase veesõjaga. Pärnoja sõnutsi oli filmi muusikat luua erakordselt põnev. “Pidin looma midagi, mis kõlaks korraga poolalikult ja paganlikult. See tundus mulle alguses väga vastuoluline, arvestades, kui katoliikliku riigiga on tegu. Kogu protsessi vältel oli nii minu kui režissööri soov, et ma jääksin iseendaks ja järgiksin oma loomingulist vaistu. See oli võimalik ainult tänu usaldusele, mis valitses helilooja ning režissööri vahel. Tiimina leidsime uusi ja endalegi ootamatuid lahendusi.” Filmi näeb Eesti kinodes 15. aprillist.

Esimene ta ei ole. Kui sellega alustasin, olin just lõpetanud ühe Läti filmi. Enne seda on olnud ka kogemust, aga alates COVIDi-aastatest on see (filmimuusika kirjutamine, A. J.) olnud järjepidev, enne oli see episoodiline ja juhuslik. Varem kulus aeg kontserditööle ja enda muusika kirjutamisele. Kui kontserdielu koroonaajal kinni läks, hakkas elu mulle pakkuma järjest rohkem multimeedia tööd, alates reklaamilikest filmidest kuni lühi- ja täispikkade filmideni välja. Kuidagi läks see uks lahti ega ole enam kinni läinud.