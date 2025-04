Pärnu abilinnapea ülevaade kordaminekutest: Latt on ikka väga kõrgel

Viimastel aastatel on kevad saabunud varem. Me oleme oma toimetustes sellega kohanenud ning julgen kinnitada, et linna ja ranna korrasolek suve alguseks on nihkunud varasemast 15. maist 1. maiks. Siin liigume kenasti ajagraafikus. Linnavalitsus on lootusrikas, et kui meie suudame oma asjadega varem valmis saada, nakatab see kindlasti ettevõtjaid ja ka nemad on valmis terrassid varem avama.

Üks omavalitsuse peamisi ülesandeid on remontida teid ja uuendada mänguväljakuid. Boonusena pakkuda silmailu. Just lilled on need, mida aasta-aastalt enam linnaruumi toome ja mille ilu sõidab omajagu turiste spetsiaalselt vaatama.



Rõõmustame nii linnakodanikke kui -külastajaid uute korrastatud tänavatega. Linnaruumi muutus on ju silmaga märgatav! Juba on alanud tänavakivipaigaldus Pühavaimu tänaval. Tööd peaks valmima 15. maiks. Ettevõtjaid on sellest teavitatud ja nad suhtusid sellesse mõistvalt. Tänu uuele parkimiskorrale on linn raha juurde saanud. Selle raha eest saime viia kivi alla Rannapargi kõnnitee Supeluse-Tammsaare ristist Ranna puiesteeni. Tööd on plaanis valmis saada 16. maiks. Kindlasti annab see võimaluse veel mugavamalt meie suvisel tuiksoonel liikuda kesklinnast randa.

Supeluse promenaadi on lubatud aastaid. See saab nüüd reaalsuseks. Pärnu linnaruum janunes uue promenaadi järele. Pole kahtlust, et oleme saanud juurde pärnakate uue lemmikpaiga ja maamärgi. Kõik olete oodatud 30. mail Supeluse promenaadi avamisele! Tegemist on kindlasti väärika kingitusega suvepealinnale selle 30. aastapäeva puhul.



Abilinnapea kutsus kõiki Supeluse tänava avamisele 30. mail. Foto: Urmas Luik