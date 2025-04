Nädalast jäi kõlama Koolitundide algus kell üheksa. Miks mitte?

Plusse jagub: lapsed ja noored saavad tõesti rohkem magada ning tulevad kooli puhanu ja vähem zombina. Teadlased noogutavad kaasa: hommikune udus uitamine ei soodusta õppimist. Paremad hinded, vähem haigusi, turvalisem koolitee – need on plussmärgiga argumendid. Ehk tuleks õpetajatelegi kasuks, kui kohv jõuaks enne esimest tundi mõjuma hakata.

Miinused? Loomulikult neid on. Kuidas organiseerivad hommikuid lapsevanemad, kelle tööpäev algab kell kaheksa? Mis saab trennidest, huviringidest? Praegune süsteem on doominomäng: ühe klotsi puudutamine toob ahelreaktsiooni. Aga seepärast pole tegu võimatu missiooniga. Meil riigi ja ühiskonnana on raskemaidki katsumusi, kus risk, panused on tohutult suuremad. Neiski tuleb olla nõtke ja kohanev, miks mitte siis võtta kellakeeramist koolides kui võimalust harjutada, paindlikkuse trenni.