Ilus lõpp: Vaprus teenis kolm võidupunkti 89. minutil

Teise poolaja võtmesündmus toimus 57. minutil, kui Põdra soolo päädis sellega, et keskväljamees oli õlg-õla-kontaktist vastaste kastis siruli ja kohtunik määras penalti. Henri Välja pistis mänguvahendi juba punktile, ent 11 meetri karistuslöök viibis, sest arbiiter Martti Pukk kutsuti siiski kordust vaatama. Viimaks vältas analüüs vea tegemisest vaat et viis minutit ja peakohtunik otsustas, et penaltit siiski ei tule.