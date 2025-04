Vapruse sangar pühendas võiduvärava vanaisale

Avapoolaeg oli kinnine ja võimalustevaene, ent kulges pigem Vapruse domineerimisel. 17. minutil toimetasid pärnakad küll kontrarünnakus Enrico Veensalu tsenderduse ja Joosep Põdra suurepärase avapuute järel palli harjukate ristnurka, ent kohtunik tühistas värava suluseisu tõttu. 45. minutil pareeriti Veensalu lähilöök ja sellele järgnenud nurgalöögi järel põrkas kera mitu korda Harju väravajoone lähistel, ent poolajale mindi siiski nullid tablool.

Teise poolaja võtmesündmus toimus 57. minutil, kui Põdra soolo päädis sellega, et keskväljamees oli õlg-õla-kontaktist vastaste kastis siruli ja kohtunik määras penalti. Henri Välja pistis mänguvahendi juba punktile, ent 11 meetri karistuslöök viibis, sest arbiiter Martti Pukk kutsuti siiski kordust vaatama. Viimaks vältas analüüs vea tegemisest vaat et viis minutit ja peakohtunik otsustas, et penaltit siiski ei tule.

Vapruse surve aina kasvas ja viimaks jõuti sihile 89. minutil. Pärnu teenis nurgalöögi, mille järel ei suutnud harjukad palli õieti klaarida ja mänguvahend veeres Sander Kapperini, kes lõi kümnelt meetrilt näsa allanurka. 302 pealtvaataja ees lõppeski matš 1:0 skooriga.



"Võistkonna pingutus oli väga tugev: me võitlesime, me andsime endast parima! Head meelt teeb see, et ma eile andsin võistkonna ees teada, et mu vanaisa lahkus siit maa pealt. Võistkond oli toetav ja utsitasid [teineteist], meil oli väga oluline mäng. Ma tunnen, et leidsime kusagilt mingid lisavarud, et veel ühtsemana nendel rasketel hetkedel püsida," rääkis pisarais Kapper lõpuvile järel Soccernet TV otse-eetris.



​Pärnakate sangar lasi väravalöömise järel emotsioonid valla. "Kui me kõik jooksime fännide juurde, siis kõik ütlesid: "Näe, Sander, mõned asjad on loodud selleks, et peabki nii minema!" Ega mul neid väravaid liiga palju siin liigas pole, aga see värav läheb kindlasti mu vanaisale!" kinnitas Kapper.