Mis hooaja lõpp? Pärnu tegi neljandas lahingus Raplale ata-ata! Evart: Mul on võitlejad poisid, need tahavad võita!

"Mida pikemaks sellised seeriad lähevad, seda enam loeb see, millise energia ja valmisolekuga sa mängule tuled. Jah, muutsime pisidetaile, aga rohkem loeb see, millise tahtejõuga mängule tulime. Siinkohal tuleb Sverret esile tõsta – tema oli alguses see, kes selle peo käima tõmbas ja teised tulid järele. Sellise rahva ees ei saagi muudmoodi: kogu Pärnu oli meie taga ja nii on lausa lust mängida! Nüüd saab kurta vaid selle üle, et me ei suutnud põhiturniiril sellist kohta teenida, et saada koduväljakueelis," muheles Evart.