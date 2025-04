Galerii Endla pärgas publiku lemmikud

Teatrikuul andis lemmikutele oma hääle teatris kohapeal või veebis ankeeti täites üle 1100 teatrisõbra, kes said valida kaheksa 2024. aastal esietendunud lavastuse hulgast. Publiku lemmikutele andsid preemia ja aukirja üle Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja teatrijuht Roland Leesment.

Publiku lemmiklavastuse tiitli võitis "Rocco ja tema vennad", mida on vaatamas käinud ligemale 10 000 inimest. Teatrikülastajate lemmik naisnäitleja on Liis Karpov, kes publiku soosikuks osutus kolmandat korda. Publiku lemmik meesnäitleja tiitliga pärjati sel korral külalisnäitleja Pääru Oja, kes vaatajate lemmiklavastuses mängib Simone Parondit.

Kaili Viidase lavastatud "Rocco ja tema vennad" on kirglik, hoogne ja haarav lugu Itaalia perekonnast, kus ema ja tema viis poega põgenevad vaesuse eest suurde linna, et seal jõuda paremale järjele. Peale poiste eneseotsingute ja võitlusvaimu kasvamise poksiareenil on vaataja tunnistajaks moraalsele allakäigule ja keeruliste suhetele, mis kahel vennal veetleva prostituudi Nadiaga tekivad. "Rocco ja tema vennad" esietendus Endlas 15. märtsil.