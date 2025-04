Kajab Spaatöötaja abivalmidus hämmastas linnakülalisi

Olime sõbranna perega broneerinud minipuhkuse Estonia spaahotellis. Minu sõbranna tütre pere elab Ameerikas ja kuna nad samal ajal siia külla tulid, otsustasid nemadki end spaas turgutada. Kaasas oli neil väike, seitsmekuune poeg.



Mõeldud-tehtud. Pakkisime end kõik ühte autosse, aga maha pidime jätma kõige olulisema asja – vankri. See võtnuks kaks kolmandikku pagasiruumist. Lootsime, et ehk on tänapäeval igas suuremas linnas vankri laenutamise võimalus.



Pärnusse sõitmise ajal hakkasin uurima, ehk pakutakse Eesti hotellideski juba sellist teenust. Näiteks, kui kahe aasta eest Kreekas käisin, olid seal hotellidel oma vankrilaenutused.



Niisiis valisin numbri. Omast arust helistasin Estonia Medical SPAsse. Vastu võttis väga rõõmsa häälega töötaja, kes ütles, et neil endal küll vankreid pole, aga ta vaatab, mida teha annab. Ta lisas veel, et jätab vastuvõttu sõna ja hotelli jõudes vankri kohta kindlasti küsiksime.



Saabudes küsisingi, aga nemad ei teadnud vankri kohta midagi. Möödus poolteist päeva, kui seesama tore naine mulle tagasi helistas. Kuulnud, et me pole ikka veel vankrit kusagilt leidnud, pakkus ta võimalust see tema kaudu saada: tema naabrinaise perel polnud enda oma parasjagu tarvis.



Selgus, et Pärnusse sõitmise ajal olin telefoninumbreid valesti vaadanud ja kogemata hoopis Tervise Paradiisi helistanud. Meie puhkasime aga hoopis Estonias. Nüüd oli see täitsa loogiline, miks meid Estonia vastuvõtus üllatunud nägudega vaadati, kui lapsevankri kohta küsisime.



Selgus, et meid aidanud Tervise Paradiisi töötaja nimi on Tiina, ääretult lahke ja osavõtlik naine. Ta ei küsinud minult ei nime ega dokumenti. Ta ei küsinud minult mitte midagi. Lihtsalt usaldas. Nii tore, et meil on tänapäeval veel selliseid inimesi! Tallinnas, kust ma ise pärit olen, on seda vist palju loota …