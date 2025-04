Galerii Klaasikunstnikud ja graafikud avasid ühisnäituse

“Toimuvad läbirääkimised kahe esmapilgul erineva kunstiliigi vahel: üks paistab läbi ja teine enamasti mitte. Oma teostega on klaasikunstnikud ja graafikud sellel näitusel mõnel juhul ka üksteise aladele tunginud. On olemas ühisosagi: klaas ja graafika protsess ei allu alati autori tahtele või teeb seda ettearvamatul viisil. Teos kohtub oma autoriga esimest korda, tulles ahjust, happevannist, trükipressi alt või mujalt, kus keemia ja füüsika on tihti inimesest suurem. Ka inimeste maailmas on mõistmise saavutamine küllaltki keerukas stiihia. Situatsioonid, millega kunstnik elus kokku puutub, on samuti sageli kontrollimatud. Kõik see kaos korrastub ja loksub oma piiridesse esimese korruse näitusesaalis,” märgivad näituse eestvedajad.