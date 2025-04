“Ludmilla Swarczewskaja on äratuntava loomekäekirjaga järjepidevalt aktiivne tekstiilikunstnik, kes lähtub oma töid kavandades loodusmotiividest, muusikast ja inimsuhetest, kuid tõlgib need teemad geomeetrilisteks motiivideks. Ka viimaste aastate rohkearvulised gobeläänvaibad on abstraktselt läbi komponeeritud ja tiheda rütmiga, vitaalsed nagu autor ise. Sageli peamiselt monokroomset värvilahendust ilmestab pindade omavaheline kontrastsus ja mõni aktiivne värvilaik, mis pingestab ja elavdab kogu kompositsiooni,” iseloomustas tekstiilikunstnike liidu juhataja Aet Ollisaar Swarczewskaja loomingut.