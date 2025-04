Andres Siplane Sillale nime paneku tähtis küsimus

Sillale nime panek on loomulikult poliitiline küsimus. Kõige väiklasemal tasandil taandub küsimus sellele, kelle (millise valimisliidu või partei) pakutu lõpuks peale jääb. Järgmisel tasandil taandub küsimus sellele, kas nimepanekuga tahetakse juurde luua uut väärtust ja uusi seoseid või rahuldutakse nii-öelda madalaima ühismaitsega. See viimane omakorda osutab, kuhu ja millise sihtrühma poole linn areneda tahab.

Valimiskampaania trafaretse lausena on alatasa kõlanud, et Pärnu peab olema midagi enamat kui linn suvekülalistele. Ehk et see suvitajate teema on see suund, mida peaks sillale nime pannes vältima.