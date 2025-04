Video Ettevõtjad ja poliitikud arutlesid, kuidas panna maakonna rahvaarv kasvama

Tõdeti, et rahvaarvu langus ei pea alati olema probleem, vaid tähtis võib olla pigem see, kuidas me sellega kohaneme. Samuti arutleti kinnisvara hindade ja taskukohaste eluasemete kättesaadavuse üle ja kas elukeskkonna parendamine võiks suurendada sündimust ja elukvaliteeti. Kuid sedagi, mis juhtub siis, kui kliimamuutuste tõttu võib Eesti tulevikus muutuda köitvaks kliimapagulaste sihtkohaks.