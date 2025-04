“Neli kooli, üks süda” – minifestival tõi kogukonna kokku

See üritus kasvas välja lihtsast, ent siirast soovist tugevdada sidet nelja kooli vahel, mille õpilased viibivad iga päev Brackmanni ja Koidula pargi veerel. Kuigi asume üksteise vahetus läheduses, tunneme vahel, et jääme kaugeks. Siht oli tuua koolid ja kogukond üksteisele lähemale: tutvustada iga kooli väärtusi, tugevusi ja mitmekülgsust ning pakkuda noortele võimalust end loovalt väljendada.

Avasõnad lausus Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kes rõhutas, et pole teist sellist kohta, kus ühe pargi ümber asub neli kooli. Seda ainulaadset võimalust peaks koostööd tehes väärtustama.

Esinemisprogrammide ettevalmistamine pakkus noortele võimalust olla hetkes, eemal nutiseadmetest ja süveneda loomeprotsessi. Just sellised kogemused annavad noortele enesekindlust ja oskusi, millega tundides süvitsi minekuks alati aega ei jagu.

Ilm oli justkui tellitud: soe kevadpäike saatis meid algusest lõpuni, lisades kogu päevale rõõmu ja ühtsust. Peale lavaprogrammi said külalised liikuda edasi telkidesse, kus iga kool pakkus eri töötuba. Sai nii meisterdada, teha keemialaboris pauku ja mürtsu kui ka robootikaga tegelda.

Päeva lõppedes jäi kõlama üksmeelne soov üritust korrata, andes kindla tunde, et meie esimene minifestival õnnestus igas mõttes: sisuliselt, emotsionaalselt ja korralduslikult. Veelgi enam: see on esimene samm luua sild koolide ja kogukonna vahele. Väärtustades koostööd, haridust ja ühist linnaruumi. Suur tänu kõigile, kes selle päeva õnnestumisele kaasa aitasid!