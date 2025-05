Teisipäeva õhtul Pärnus lekkinud rohegaas näis esialgu õnnetusena, mis õnnelikult lõppes. Päästjad reageerisid kiiresti, ohuala kehtestati, inimesed viga ei saanud ja gaas hajus tuulde. Kuid kuuldavasti polnudki tegemist ei tehnilise rikke ega inimliku eksimusega – kütusemüüja väidab, et keegi tegi seda meelega. Kui see peaks tõele vastama, muudab see intsidendi olemust.