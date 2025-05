VIDEO Enne mõtle, siis roni ehk Kuidas nukukingades ämblik seinal hätta jäi

Nagu Ronimaa treener-eestvedaja Martin Unn nendib, algajatega naljalt õnnetusi ei juhtu, sest nad kardavad nii väga, et tulevad alla, enne kui jõuavad end vigastada. Seevastu kogenud ronijate puhul, kes peavad mugavustsoonist välja murdma, on tema teatel tavaline, et oma võimetele vastavaid radu läbida üritades kukutakse rohkem kui ronitakse.