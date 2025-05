Intervjuu Kristina Kallas: Kui bussid sõidavad nii, et pole mugav, tuleb graafik ümber teha

Me teame, et õpilased kasutavad ChatGPTd. Väga tihti selleks, et enda õppimist asendada ehk ise õppimise asemel lastakse ülesanne tehisarul ära teha ja õpetajal on seda keeruline tuvastada. Põhjus, miks me tehisintellektiga tegeleme, ongi see, et see on nagunii õpilastel telefonis, nad kasutavad seda. Koolisüsteem peab sellega kohanema, ei saa minna edasi, justkui seda ei oleks. Õppimine on internetiajastul muutunud.

Tempo on meil kiire olnud: veebruaris tulime algatusega välja, 1. septembrist peab see käima minema. Eestit on alati eristanud see, et oleme innovatsioonile avatud, selmet töötada vastu või end konserveerida. See ongi põhjus, miks meie haridussüsteem on hästi säilinud ja muutuva ühiskonnaga kiiresti kohanenud. Pakume haridust, mis on ühiskonnas relevantne. Seda näitavad ka meie PISA uuringud.

Ei ole võimalik keelata õpilastel tehisaru kasutamist, kuna nad niikuinii seda maailma avastavad, parem tehku seda teadlikult – saan aru, et see on kõnealuse haridusprogrammi käimalükkamise põhjus.

Just.

Projekt on põnev. Mida kostaksite aga nendele, kes tunnevad hirmu, et nutiseadmed kaaperdavad juba niigi üleliia palju noorte aega, neid koolisüsteemi tuues tõukame nad veel enam digimaailma? Või on oht, et õpilased harjuvad TI abiga niivõrd ära, et oma peaga mõtlemise oskus hääbub?

Tehisaru ja nutitelefonid on samasugused neutraalsed riistad nagu näiteks nuga. See on tööriist, millega on võimalik nii kellelegi viga teha kui leiba lõigata. Täpselt samamoodi on tehisaru või nutiseadmetega: need pole head ega halvad, nende mõju sõltub sellest, kuidas ja milleks neid kasutatakse. Noored peavad õppima nutiseadmeid teadlikult kasutama, et arendada oma õpioskusi, analüüsivõimet, kriitilist mõtlemist.