Galerii ja video Flora röövis Vapruselt karukoopas meepurgi

Ehkki esimesed ärevad olukorrad vastaste värava all tekitas Vaprus, kui 9. minutil lõi Virgo Vallik terava nurga alt napilt mööda ja kaks minutit hiljem pääses karistuslöögist tulnud palli väravaesisel peaga suunama Marko Lipp – väravavaht Evert Grünvald pidi vaeva nägema, et see tõrjuda –, jäid tabloole nullid ja hoopis Flora oli see, kes tabamuse kirja sai.