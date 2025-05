Ärmä Roosi juubelit tähistab Kihnu muuseum näitusega

"Roosi ongi ju pärimuse edasikandja nagu ka muuseum ning kui midagi küsida tahan, helistan talle, ta on meie keelekojas ja muuseumitundides kombestiku seletaja," mainis Maie Aav, kihnlastele Noodi Maie. "Kõikidel Kihnu naistel on ju kodus käsitööd ja nad oskavad seda, aga Roosi oskab esile tuua vanu käsitöövõtteid ja just lugude jutustamine on talle omane. Ta tahab aidata teadmistega olnust ja saab aru, et need teadmised kaovad, kui neid edasi ei anta ning ta on aidanud neid jälgi jätta kahte raamatusse."