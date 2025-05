Eesti kiireim naine võtab imelise sisehooaja järel sihikule riigi rekordid staadionil

Et hooajaeelne kolmenädalane laager detsembris Lõuna-Aafrika Vabariigis läks täkkesse, andis aimu juba sisehooaja avavõistlus Pärnus: Kivikas triumfeeris paar päeva enne aastavahetust Karel Leetsari mälestusvõistlusel sprindis ja kruttis varasema tippmargi 7,46 pealt 7,38ni. Ent see oli alles algus!

"Välihooaeg on võrreldes sisehooajaga ilmselgelt tähtsam ja eeldan, et see on enamikule kergejõustiklastest nii: väljas on ju olümpiaalad ja kõik kuidagi mõnusam!" andis välejalg mõista, et alles nüüd hakkab pihta olulisim periood.