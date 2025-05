Koduotsija Kus on Heiki kodu?

Valgete sokkide ja kurgualusega kass leiti tänavu aasta alguses Kõpu külast. Kas kassil oli kodu, pole teada. Kahe nädala möödudes keegi teda taga ei otsinud ja sest ajast on ta valmis uude koju minema.

Kõpust 7. jaanuaril leitud kass on Pärnumaa loomade varjupaigas.

Umbes aastane Heiki on klassikalise triibulise kasukaga uudishimulik kassipoiss. Ka on ta mänguhimuline ning naudib tähelepanu ja järjest enam paisid.

Kõik vajalikud protseduurid on Heikil tehtud, õnnest on puudu vaid üks ja ainus kodupakkumine.

Praeguseks on kassipoiss saanud kõik vajaliku: talle on tehtud parasiiditõrje, paigaldatud kiip ja ta on kastreeritud. Tänu sellele saab uus omanik säästa aega ja raha ning keskenduda sellele, mis loeb kõige rohkem – uue pereliikmega harjumisele ja usalduse kasvatamisele.