Helle Lõhmus toob vaatajateni loodusest ajendatud maalid, mis on sündinud kunstniku isiklikest kogemustest, olgu kujutatuks koduaknast paistva murelipuu ilu või mereäärsed paigad, kus kunstnik on viibinud ja mis on tema südamesse jälje jätnud. Tema meremaalid viivad vaataja kohtadesse, mis on kui mälestuste kivid kaldavees: püsivad, tummad ja tähenduslikud. Need kohad kutsuvad istuma ja unistama.