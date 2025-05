Loodusfotod Ootamatu hääl juhatas looduspiltniku laanekakuni

Ilmad on küll jahedad, aga esimesed toomingad on oma õied sellegipoolest avanud. Seda maikuule omast joovastavat aroomi on nüüd tunda nii jõekallastel kui teede ääres. Mulle tundub, et toomepuude valget õitevahtu on mõne muu aastaga võrreldes küll pisut vähem, kuid ehk jagub seda tänu tagasihoidlikele soojakraadidele nüüd kauem.