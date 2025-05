Eliisabeti kiriku täidavad Ukraina banduuramängijad

Ukraina üks vanimaid loomingulisi kollektiive, mis hiljaaegu tähistas oma 106. aastapäeva, on võtnud ette kontserdireisi Euroopa riikides. Reisimiseks on kapell saanud oma riigilt eriloa, mehi teadupoolest sõjaajal niisama riigist välja ei lubata. Tegemist on heategevusliku üritusega, millega kogutakse raha Ukraina kultuuri toetuseks.