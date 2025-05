Pärnu linna- ja maaliinibussides saab pileti osta kas valideerides ühiskaardi, millel on vajalik summa raha, või sularaha eest.

Looduskaunis paigas metsade vahel bussist maha jäetud kahe noore naise kogemus õpetas, et Pärnu linna- ja maabussides saab piletit osta üksnes isikustatud ühiskaardiga või sularaha eest. Siiski on lootust, et lähitulevikus saab maakonna ühissõidukites pileti eest tasuda ka pangakaardiga.