Agnes Pulk Võrdsed võimalused kõigile Pärnu lastele!

Pärnu haridusmaastik on mitmekesine ja elujõuline. Tugevate munitsipaalkoolide kõrval pakuvad väärtuslikku hariduslikku alternatiivi linna neli eraüldhariduskooli, kus praegu õpib koguni kümme protsenti kõikidest Pärnu üldhariduskoolides õppivatest õpilastest: 783 last (jaanuar 2025), kellest 598 (jaanuar 2025) on Pärnu linna omad. Just nimelt: 598 Pärnu last, mitte lihtsalt erakooli õpilast. Nende pered elavad, töötavad ja maksavad makse siinsamas linnas ja on eri erakondade valijad. Paljud pered on valinud Pärnu elukohaks siin tegutsevate erakoolide pärast.