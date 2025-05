Kahetsusväärselt oleme meie jätnud oma teed unarusse. Ühel päeval võib kõik valusalt kätte maksta. Kui ärgatakse, võib olla hilja. Tegematajätmisi ei saa alati rahapuuduse kaela ajada. See pole maailmast otsa lõppenud, tuleb üles leida ning investeerida tulevikku. Armastame rääkida Eesti atraktiivseks muutmisest, kuid tegutseme sellele vastu.

Pärnu maakonnal on potentsiaali ja turismiedendajad pingutavad selle nimel. Kõik teavad lähiregioonis Lottemaad, Pärnu spaad ei vaja Skandinaavias pikemat tutvustamist. Meil on Lavassaares omapärane kitsarööpmeline raudtee, ainus Eestis. Imeline loodus. Paraku on Pärnusse tulek nii põhja kui lõuna poolt keeruline ja roolis olijale närvesööv.