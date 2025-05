Idee emadepäevaks Lapsed katsetasid Ragne Värgi lihtsat koogiretsepti

Praegu on naisel tuli takus, sest toidupiibli turundamine nõuab samuti intensiivset tööd: esitlused, näidiskokkamised, intervjuud. Suveks plaanib Värk siiski aja maha võtta ja uut suurt projekti tagataskus pole. Seni on ta retseptiraamatu üllitanud iga kahe aasta tagant, kuid kahtleb praegu, kas nii edaspidi jaksab. "Samas on mul tuttavaid, kes on selle ajaga välja andnud neli raamatut," mõtiskleb Värk.