Hans Christian Aavik: Sibeliuse viiulikontsert on tekitanud minus aukartust lapsepõlvest saati

Kontserdi oodatuim osa on Jean Sibeliuse viiulikontsert, mida esitab rohkelt rahvusvahelist tähelepanu pälvinud interpreet Hans Christian Aavik. Vendadest viiulivirtuoosi ja dirigendi kohtumine laval on juba iseenesest eriline sündmus. Hans Christian Aavik avaldas, et Sibeliuse viiulikontsert on tekitanud temas aukartust lapsepõlvest saati. “Nüüd tunnen, et olen valmis sellele muusikale vastu astuma. Veel erilisemaks teeb selle kontserdi fakt, et saan laval musitseerida oma vennaga. See on tõeline kingitus,” avaldas viiuldaja.