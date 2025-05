Me ei tea veel, kas riigikohus annab koolide sulgemise vaidluses õiguse Lääneranna vallale või lapsevanematele, kuid teame, kui kõrget hinda on maksnud osa kohalikke vallas kahe aasta eest läbi viidud haridusreformi eest. Me teame, et valla kulud seoses kohtuvaidlusega küünivad varsti 200 000 euroni. Ja valla inimesed on omavahel lepitamatult tülli pööranud.