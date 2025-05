Pärnu Postimehe mälumäng.

Mai

1. Lehekuul puhkevad õide õunapuud. Maailmas on üks linn, mille nimi tähendab selle riigi keeles õuna, vanaisa või väikese täiendusega ka õunapuud. Mis on linna nimi? Sellel linnal oli 1997. aastani pealinna staatus.

2. Millise omapärase saatusega muusiku sõprade ringi kuulus ka "tema eestlasest peaingel"? Küsitavast valmis 2012. aastal dokumentaalfilm "Suhkrumeest otsimas", mis pälvis parima dokumentaalfilmi Oscari. Tema "eestlasest peaingli" jälgi on USAs otsimas käinud "Pealtnägija".

3. Praegugi seiklevad kordusosades meie teleekraanidel Esna külas "Naabriplika" sarjas muhedad tegelased. Muist oma tegelaskuju nime all, teised toredate hüüdnimedega. Üks isikupärasemaid neist pisut lihtsameelne, aga seda südamlikum Kait Kalli kehastatav Tola. Tola perekonnanimi seriaalis on Soe. Mis on seriaalis aga tema eesnimi?