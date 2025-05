FOTOD Kulturismi ja fitnessi EMi medalisaak pani Agne Kiviselja uhkusest pakatama: Olime kõik ühe ja üks kõigi eest väljas

"Saaki saab hinnata väga-väga heaks! Seda tänu meie sportlaste suurepärasele ettevalmistusele ja vastupidavusele: EMil on võistluspäevad väga pikad ja sageli võistlevad sportlased mitmel päeval järjest. Oskus hoida oma keha ja meelt, et tuua parim esile just laval, on väga oluline," rõõmustas kahekordne maailmameister, nüüdne proff Agne Kiviselg, kes amatööride tiitlivõistlusel lavale astuda ei saanud, vaid täitis Euroopa kulturismi- ja fitnessipealinnas treeneri rolli.