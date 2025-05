SUUR PILDIGALERII Eesti vanimale maratonile tuldi Tansaaniast, Pakistanist ja Brasiiliastki

“Nagu eelnevatel aastatelgi: osalejate arvuga võib rahule jääda, aga alati võiks rohkem olla,” resümeeris Tints, kelle sõnutsi toimub praegusel, kevad-suvisel ajal hulga erinevaid mõõduvõtte ja omamoodi väljakutse on jooksusõbrad just Vändrasse meelitada. “Ega see lihtne pole: ümberringi on nii palju üritusi, praegu on ju vaat et igal vallal ja külal oma jooks. Mõni nädalavahetus lausa mitu tükki. Seda raha meil pole, et ajalehes, raadios või teles kuulutada.”