Lauri Luur Maakonna edu toob tihe koostöö

Nagu olen varemgi öelnud, ei ole Pärnu eraldiseisev metropol, vaid maakonnakeskus ja mis tahes raudsete piiride ehitamine Pärnu linnaruumi ei toeta linna ega kogu maakonna arengut, vaid pärsib seda. Suur osa maakonna elanikest elab mõttes kaasa Pärnu linna rõõmudele ja muredele, kuid see ei tähenda, et me peaks ennast kõik Pärnu linna elanikuks sokutama. Keskuslinnal on sellest rohkem võita, kuid positiivse arengu toob see Pärnu kõrval Sindis, Vändras või Lihulaski.