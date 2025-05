Heli Tooman Pärnu giidi argimured ja unistused

Olen 30 aastat olnud Pärnu giidide ühingu liige, mitte just väga aktiivne, sest ega Pärnu kolledži õppejõu töö kõrvalt tihtipeale muudeks tegemisteks mahti ja jaksu jäägi. Võimalusi Pärnut tutvustada on nende aastate jooksul ikkagi päris palju olnud ja endalgi on uhke tunne külalistega ringi jalutada, Pärnu lugusid rääkida ja imetleda üha kaunimaks ja külalislahkemaks muutuvat linna.